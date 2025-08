Sorteggio Conference League, dall’Hajduk Spalato al Losanna ecco le 10 possibili avversarie della Fiorentina al play-off

Si sta riducendo il numero delle possibili avversarie della Fiorentina nel play-off di Conference League (andata e ritorno) che si giocherà il 21 ed il 28 agosto. La Uefa questa mattina ha pubblicato un pre-sorteggio, suddividendo le squadre in gruppi di teste di serie e non teste di serie. La Fiorentina di Pioli figura nel Gruppo 2, in cui ci sono cinque sfide di squadre teste di serie e cinque sfide di squadre non teste di serie.

Gruppo 2 Testa di serie 1: ACF Fiorentina (ITA) 2: Viking FK (NOR) vs İstanbul Başakşehir FK (TUR) 3: Raków Częstochowa (POL) vs Maccabi Haifa FC (ISR) 4: St. Patrick’s Athletic (IRL) vs Beşiktaş JK (TUR) 5: Silkeborg IF (DEN) vs Jagiellonia Białystok (POL)

Non testa di serie 6: FC Lausanne-Sport (SUI) vs FC Astana (KAZ) 7: HNK Hajduk Split (CRO) vs FC Dinamo City (ALB) 8: Universitatea Craiova (ROU) vs FC Spartak Trnava (SVK) 9: FK Kauno Žalgiris (LTU) vs PFC Arda Kardzhali 1924 (BUL) 10: FC Polissya (UKR) vs Paksi FC (HUN)

Nonostante il sorteggio si terrà oggi alle ore 14, la Fiorentina non conoscerà in quest’occasione la sua avversaria, in questo pre-sorteggio sono state però ridotte a dieci squadre le possibili avversarie della squadra in maglia viola.