Sorteggio Conference: Fiorentina in seconda fascia. Villarreal, Basilea o West Ham i pericoli

L’appuntamento è per le 14:30 ad Istanbul, quando la pallina con dentro il nome della Fiorentina tornerà a rotolare nell’urna del sorteggio di una competizione europea. Al di là del turno preliminare vinto contro il Twente, la Fiorentina manca in Europa dalla stagione 2016/2017. Ieri sera, mentre i viola festeggiavano negli spogliatoi del ‘De Grolsch Veste’, si andavano pian piano definendo le possibili avversarie da pescare oggi. La cattiva notizia è che la Fiorentina non sarà nella prima urna, quella delle otto teste di serie. Il coefficiente viola (15,380) è troppo basso. Ma questo era largamente prevedibile anche alla vigilia. I viola saranno inseriti nella seconda fascia delle quattro previste in base al proprio coefficiente Uefa.

Al sorteggio partecipano le 22 vincitrici degli spareggi della Uefa Conference League e le dieci provenienti dagli spareggi dell’Europa League. I rischi? Piuttosto evidenti. In prima fascia sono da evitare il Villarreal o il West Ham di Scamacca, ma qualche insidia si nasconde anche nella terza urna, dove saranno inserite squadre come Nizza e Anderlecht.

Ecco le 32 partecipanti divise nelle quattro fasce del sorteggio:Prima fascia: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, Az Alkmaar, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan Belgrado, West Ham.Seconda fascia: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Colonia, Hapoel Beer-Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava.Terza fascia: Nizza, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Vienna, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz.Quarta fascia: Dnipro, Lech Poznan, FC Slovácko, Silkebork, Djurgårdens, Pyunik, RFS Riga, FC Ballkani.Le squadre verranno suddivise in otto gironi (da A a H) da quattro con una squadra per fascia. Importante vincere il raggruppamento. Il primo posto dà diritto infatti all’approdo diretto agli Ottavi di Finale della competizione. Le seconde classificate se la vedranno ai Sedicesimi (una sorta di spareggio) con le terze dei gironi di Europa League. La competizione inizia il prossimo 8 settembre e terminerà il 3 novembre. Per i turni ad eliminazione diretta se ne riparlerà ad anno nuovo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PRADÈ: “ABBIAMO VENTITRÉ TITOLARI, È LA NOSTRA FORZA. SE QUESTO È L’INFERNO, IL NOSTRO È L’ULTIMO CERCHIO”