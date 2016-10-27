Sorriso amaro: record di possesso palla, quasi al 76% col Crotone
I "fatti" di Fiorentina-Crotone: a riportarli è la stessa AcF sul canale violachannel. In particolare, si evidenzia come quello della gara di ieri sia stato il primo goal in campionato per il difensor...
I "fatti" di Fiorentina-Crotone: a riportarli è la stessa AcF sul canale violachannel. In particolare, si evidenzia come quello della gara di ieri sia stato il primo goal in campionato per il difensore centrale Davide Astori. Oltre a questa statistica, si pone l'accento sul record di possesso palla registrato nella gara del Franchi: con il 75,88% la Fiorentina diventa la squadra ad aver tenuto di più il pallone in una gara singola dall'inizio del campionato.
Numeri che possono strappare soltanto un timido sorriso, diciamo la verità, il pareggio contro i calabresi di Davide Nicola lascia ancora largamente l'amaro in bocca, perché si tratta a tutti gli effetti di due punti persi.