Sono 20 i precedenti tra Fiorentina e Como al Franchi, 13 vittorie viola. Lo scorso anno vinse il Como

Si giocherà domenica alle 18:00 la partita tra Fiorentina e Como valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A. Sarà la ventunesima partita tra queste due squadre al Franchi. I precedenti sorr...

Si giocherà domenica alle 18:00 la partita tra Fiorentina e Como valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A. Sarà la ventunesima partita tra queste due squadre al Franchi. I precedenti sorridono ai viola che su 20 partite ne hanno vinto 13, sono 5 le vittorie del Como mentre solo 2 i pareggi. La Fiorentina ha segnato quasi il doppio dei goal del Como in casa, 40 reti in 20 partite, contro le 23 dei Comaschi. Lo scorso anno però la vittoria andò ai Lariani che vinsero per 0-2 grazie alle reti di Paz e Diao. L'ultima vittoria viola è del 2004/2005 in Coppa Italia, mentre in Serie manca dal 88/89 vista la latitanza del Como dal campionato