Sonetti: "Pioli sta facendo bene, anche se la Fiorentina potrebbe avere qualche punto in più"

Nedo Sonetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Pioli è un uomo ponderato, che sa far bene il suo lavoro. Sta facendo bene a Firenze perché la Fiorentina potrebbe avere qualche punto in più s...

Nedo Sonetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Pioli è un uomo ponderato, che sa far bene il suo lavoro. Sta facendo bene a Firenze perché la Fiorentina potrebbe avere qualche punto in più se le circostanze fossero stati più favorevoli: i viola sono ancora alla ricerca di se stessi ma sono certo che riuscirà nel suo intento".

Prosegue con un pensiero sui giocatori a disposizione di Pioli: "I giocatori con futuro a Firenze? Molti sono ancora da scoprire, in primavera verranno fuori le qualità vere dei calciatori viola".

Spende alcune parole per Pezzella: "Pezzella? Non lo conoscevo, ha invece fatto molto bene perché ha dimostrato ottime qualità".

E per Saponara: "Saponara mi piace moltissimo, ha avuto delle difficoltà ma sono convinto che prima o poi farà emergere tutta la sua classe".