Sondaggio della Fiorentina per l'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi. Il prezzo
Michy Batshuayi, l'attaccante belga del Chelsea in questa stagione ha giocato sia al Valencia e che Crystal Palace ma sempre in prestito. Il club londinese vorrebbe cederlo nel mercato estativo e seco...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 13:54
Michy Batshuayi, l'attaccante belga del Chelsea in questa stagione ha giocato sia al Valencia e che Crystal Palace ma sempre in prestito. Il club londinese vorrebbe cederlo nel mercato estativo e secondo la stampa britannica, tra le squadre che lo seguono c’è anche la Fiorentina: per ora però la richiesta è spropositata perchè è di circa 45 milioni di euro. Un prezzo assolutamente impraticabile per la società viola, ma potrebbe tornare in ballo in caso di disponibilità al prestito da parte del Chelsea.