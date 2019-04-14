Sondaggio della Fiorentina per l'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi. Il prezzo

Michy Batshuayi, l'attaccante belga del Chelsea in questa stagione ha giocato sia al Valencia e che Crystal Palace ma sempre in prestito. Il club londinese vorrebbe cederlo nel mercato estativo e seco...

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2019 13:54

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