Solomon sbotta: "Israele è 10 volte meglio dell'Irlanda, ci odiano ma al ritorno vedranno"

Il capitano israeliano ha accusato il popolo irlandese dopo la sconfitta

Come ripreso dal Daily Mail, si accendono le polemiche all'indomani della tesissima sfida tra Israele e Irlanda. Manor Solomon, ex calciatore della Fiorentina e attualmente in forza al West Ham, intervenuto in veste di capitano della selezione israeliana al termine della gara, ha espresso duro risentimento per l'atteggiamento tenuto dagli avversari irlandesi, accusandoli di comportamenti scorretti durante l'inno e nel consueto saluto prima del fischio d'inizio.