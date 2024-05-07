Solo 4 vittorie nelle ultime 15 partite per la Fiorentina in Serie A, in poche hanno fatto peggio

Solo 4 vittorie nelle ultime 15 partite in Serie A per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, i motivi sono diversi

4 vittorie e 17 punti fatti nelle ultime 15 giornate per la Fiorentina che ha giocato un girone di ritorno sicuramente deludente rispetto al girone di andata. I motivi di questo calo sono diversi, da qualche partita giocata al di sotto delle proprie possibilità passando per sfortuna ed episodi come il record di pali colpiti in questa serie A e anche quello di rigori sbagliati, arrivando poi al motivo principale che è quello che la Fiorentina è stata impegnata tutto l'anno in 3 competizioni che hanno tolto energie, causato infortuni e costretto Italiano a schierare spesso le riserve in Serie A. Il campionato viola però non è ancora finito dato che la Fiorentina ha ancora ottime chance di qualificarsi per la prossima Conference League e qualche piccola possibilità di qualificarsi per l'Europa League.

DIFFERENZIATO PER BONAVENTURA

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