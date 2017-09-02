I soldi avanzati per gli stipendi dei dipendenti e i costi delle strutture. Cosi spiega a fatica Corvino

L'analisi della Nazione dopo la conferenza di Corvino, e secondo il direttore generale i giovani talenti acquistati sono segno dell'amore per la viola

Sono ben cinquantadue le operazioni di mercato portate avanti e concluse dal direttore generale viola, apparso notevolmente stanco, oltre che teso e talvolta ripetitivo. Proprio quando ha spiegato, per esempio, il discorso dei ricavi e soprattutto quel 25% destinato agli stipendi dei dipendenti viola (oltre 100), al mantenimento e agli affitti delle strutture, al costo e ai canoni del centro sportivo e – anche se non lo specifica – alla possibilità di utilizzare parte di queste risorse per rimodellare la squadra a gennaio. E poi ci sono i 16 milioni spesi per i talenti del futuro, segno secondo Corvino del grandissimo amore della proprietà nei confronti della squadra.

La Nazione