Sohm: “Vorrei arrivare in Champions, domani andrò in Inghilterra. Alla Fiorentina per crescere e fare un altro step”

Simon Sohm è un nuovo calciatore della Fiorentina, ecco le sue prime parole: “Firenze è una città bellissima, anche il Viola Park mi piace molto, sono davvero contento. La Serie A è un campionato di altissimo livello, l’ho già affrontato la scorsa stagione e ora voglio compiere un ulteriore passo avanti. La Fiorentina rappresenta il contesto ideale per crescere. Il mio obiettivo è dare il massimo per la squadra e migliorarmi continuamente. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con i miei nuovi compagni, ma il mio traguardo personale è arrivare in Champions League, un obiettivo che credo condiviso anche dal gruppo. Domani raggiungerò la squadra in Inghilterra e avrò l’occasione di parlare con loro”.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Solomon Junior Sohm dal Parma Calcio 1913. Sohm, nato a Zurigo l’ 11 aprile 2001, è cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, e con la maglia del Parma ha collezionato 155 presenze di cui 55 in Serie A mettendo a segno 5 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili svizzere ed ha anche disputato 2 partite con la Nazionale Maggiore.