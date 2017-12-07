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Snai, Napoli super favorito contro la Fiorentina: vittoria a 1,33. Successo viola a 7,75, il pari...

La Snai ha rilasciato le sue quote per il prossimo turno di serie A. L'agenzia di scommesse dà praticamente per strafovorito il Napoli che, contro la Fiorentina, vede la sua vittoria quotata a  1,33....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 16:50
Snai, Napoli super favorito contro la Fiorentina: vittoria a 1,33. Successo viola a 7,75, il pari... - NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 17: Napoli's coach Maurizio Sarri looks on during the UEFA Europa League match between Napoli and Club Brugge KV on September 17, 2015 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 17: Napoli's coach Maurizio Sarri looks on during the UEFA Europa League match between Napoli and Club Brugge KV on September 17, 2015 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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La Snai ha rilasciato le sue quote per il prossimo turno di serie A. L'agenzia di scommesse dà praticamente per strafovorito il Napoli che, contro la Fiorentina, vede la sua vittoria quotata a  1,33. Un successo dei gigliati al san Paolo è dato a 7,75, mentre anche il pareggio viene considerato improbabile: quota a 5,50.

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