Snai, Napoli super favorito contro la Fiorentina: vittoria a 1,33. Successo viola a 7,75, il pari...
La Snai ha rilasciato le sue quote per il prossimo turno di serie A. L'agenzia di scommesse dà praticamente per strafovorito il Napoli che, contro la Fiorentina, vede la sua vittoria quotata a 1,33....
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 16:50
La Snai ha rilasciato le sue quote per il prossimo turno di serie A. L'agenzia di scommesse dà praticamente per strafovorito il Napoli che, contro la Fiorentina, vede la sua vittoria quotata a 1,33. Un successo dei gigliati al san Paolo è dato a 7,75, mentre anche il pareggio viene considerato improbabile: quota a 5,50.