Slitta il termine per il nuovo stadio viola: Palazzo Vecchio ora cambia strada perché...

L'edizione odierna di Repubblica affronta il tema del nuovo stadio viola, perché c’è un importante novità: la proroga per il progetto definitivo è stata concordata, ma preso atto che la Fiorentina non...

L'edizione odierna di Repubblica affronta il tema del nuovo stadio viola, perché c’è un importante novità: la proroga per il progetto definitivo è stata concordata, ma preso atto che la Fiorentina non presenterà il progetto entro il 31, Palazzo Vecchio cambia strada. L’assessore all’urbanistica Giovanni Bettarini annuncia davanti al consiglio comunale che gli uffici tecnici valuteranno l’avanzamento della progettazione ed insieme alla Fiorentina definiranno quali sono i tempi opportuni, un termine che potrebbe essere il prossimo settembre, o magari ottobre.