Il rientro in campo di Nicolò Zaniolo è nuovamente rimandato. Come riportato da SkySport, infatti, il centrocampista della Roma si dovrà sottoporre a un nuovo intervento, ad appena poche settimane dal ritorno a Trigoria dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus. Mercoledì 10 giugno, infatti, il classe 1999 si sottoporrà a un intervento al naso. Già da diversi mesi, l’ex Inter soffre di ipertrofia dei turbinati. Seppur facilmente sopportabile, questo fastidio crea dei problemi nella respirazione e, con partite da giocarsi ogni 3 giorni e temperature piuttosto alte, la Roma ha ritenuto opportuno che Zaniolo risolvesse il problrma al più presto, per mezzo di una laserterapia.

TuttoMercatoWeb.com