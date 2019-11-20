Skysport Uk, Mourinho ad un passo dalla panchina del Tottenham. È lui il dopo Pochettino?
Arrivano interessanti novità da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, che hanno annunciato in serata il clamoroso esonero di Mauricio Pochettino, avrebbero individuato subito il sostituto dell'argentin...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 08:06
Arrivano interessanti novità da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, che hanno annunciato in serata il clamoroso esonero di Mauricio Pochettino, avrebbero individuato subito il sostituto dell'argentino: sono in corso colloqui con i rappresentanti di José Mourinho, che è pronto a tornare in sella dopo l'esonero con il Manchester United della passata stagione. Le trattative sarebbero in fase avanzata. Lo riporta Sky Sports UK.
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