Skysport Uk, Mourinho ad un passo dalla panchina del Tottenham. È lui il dopo Pochettino?

Arrivano interessanti novità da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, che hanno annunciato in serata il clamoroso esonero di Mauricio Pochettino, avrebbero individuato subito il sostituto dell'argentin...

Arrivano interessanti novità da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, che hanno annunciato in serata il clamoroso esonero di Mauricio Pochettino, avrebbero individuato subito il sostituto dell'argentino: sono in corso colloqui con i rappresentanti di José Mourinho, che è pronto a tornare in sella dopo l'esonero con il Manchester United della passata stagione. Le trattative sarebbero in fase avanzata. Lo riporta Sky Sports UK.

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