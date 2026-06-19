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SKY titola: "Arnau Martinez del Girona potrebbe essere il sostituto di Dodo, la Fiorentina si muove per lui"

Il giocatore del Girona potrebbe arrivare in Italia al posto del partente Dodo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 15:11
SKY titola: "Arnau Martinez del Girona potrebbe essere il sostituto di Dodo, la Fiorentina si muove per lui" -
Dodo
Acf Fiorentina
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Secondo quanto riportato da Sky, La Fiorentina cerca un sostituto per Dodo in caso di partenza del brasiliano e un nome, uscito oggi, è quello di Arnau Martinez del Girona, ma per il giocatore c'è la concorrenza della Lazio che vuole un esterno per rafforzare la fascia.

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