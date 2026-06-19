SKY titola: "Arnau Martinez del Girona potrebbe essere il sostituto di Dodo, la Fiorentina si muove per lui"
Il giocatore del Girona potrebbe arrivare in Italia al posto del partente Dodo
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 15:11
Secondo quanto riportato da Sky, La Fiorentina cerca un sostituto per Dodo in caso di partenza del brasiliano e un nome, uscito oggi, è quello di Arnau Martinez del Girona, ma per il giocatore c'è la concorrenza della Lazio che vuole un esterno per rafforzare la fascia.