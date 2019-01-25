Sky Sport, Zurkowski non vuole sentire l'offerta del Cagliari. Vuole solo la Fiorentina
Offerta del Cagliari superiore a quella della Fiorentina? Si, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista polacco classe 97 Zurkowski non vuole nemmeno prendere in considerazione altre...
A cura di Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 20:16
Offerta del Cagliari superiore a quella della Fiorentina? Si, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista polacco classe 97 Zurkowski non vuole nemmeno prendere in considerazione altre proposte e ha scelto l'offerta della società viola. Affare che ricordiamo si sta definendo in queste ore ma che vedrà il calciatore a Firenze solo dalla prossima stagione