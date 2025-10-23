23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Sky Sport rivela: “Probabile coppia d’attacco Dzeko-Piccoli per la sfida contro il Rapid Vienna”

Sky Sport rivela: “Probabile coppia d’attacco Dzeko-Piccoli per la sfida contro il Rapid Vienna”

23 Ottobre · 15:19

ACF FiorentinaPioliRapid Vienna-Fiorentina

Secondo l’emittente dovrebbero esserci parecchie novità di formazione nella Fiorentina, soprattutto in attacco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la probabile formazione della Fiorentina contro il Rapid Vienna potrebbe vedere tanti cambi, come preannunciato da Pioli in conferenza stampa.

Dovrebbe, infatti, essere confermato lo schieramento a tre in difesa, con Comuzzo, Marì e Viti davanti al portiere che sarà di nuovo De Gea, come confermato di Pioli, mentre a centrocampo dovrebbero essere stravolte le fasce, con Fortini e Parisi al posto di Dodò e Gosens. Nel mezzo, invece, si va verso il terzetto composto da Nicolussi Caviglia vertice basso, e Mandragora e Ndour ai lati.

In attacco spazio a Dzeko e Piccoli, con Gudmundsson che dovrebbe partire dalla panchina.

