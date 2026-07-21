Sky Sport riporta: "Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese, è finita la telenovela sul suo futuro"

L'ex viola si è deciso e rimarrà fino al 2030 in bianconero

Le ultime settimane di Nicolò Zaniolo sono state piuttosto turbolente, segnate da assenze dalle sedute d'allenamento e estenuanti trattative, ma alla fine il trequartista azzurro ha raggiunto l'accordo con l'Udinese per prolungare la propria esperienza in Friuli. Il calciatore classe 1999 sta infatti per autografare l'intesa che lo vincolerà ai bianconeri fino al 2029, con un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno a discrezione della società; la nota ufficiale è attesa a brevissimo. Al momento del riscatto a titolo definitivo dal Galatasaray, la dirigenza friulana aveva garantito al giocatore un ritocco all'insù dell'ingaggio e un prolungamento della scadenza, ma trovare un punto d'incontro si è rivelato più complesso del previsto. Chiusa la parentesi di stallo, l'ex talento di Roma e Atalanta proseguirà la sua avventura ad Udine, dove al suo primo anno ha messo insieme 34 apparizioni complessive arricchite da 6 reti e 6 passaggi vincenti. Lo scrive Sky Sport