Sky Sport riporta: "Richardson è vicinissimo al Le Havre, cessione del marocchino ai dettagli"

Il giocatore marocchino è prossimo alla cessione in Francia

Nuovo movimento in uscita per la Fiorentina: Amir Richardson è ormai a un passo dal fare ritorno al Le Havre, il club in cui ha mosso i primi passi e ha attirato l'attenzione prima del passaggio al Reims e del successivo arrivo in Italia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'intesa tra le parti è già stata raggiunta e il centrocampista marocchino si prepara a rimettersi in gioco in Ligue 1.

Il giocatore si appresta così a salutare Firenze per riabbracciare la squadra francese che lo ha lanciato nel calcio che conta, chiudendo un'operazione che i due club hanno ormai formalizzato.

Dal suo arrivo in maglia viola nell'estate del 2024, Richardson ha messo insieme un totale di 43 apparizioni, siglando due reti e un assist, senza però riuscire a imporsi come un elemento insostituibile nelle gerarchie della squadra. Questa cessione risponde alla volontà del club toscano di alleggerire l'organico a centrocampo per fare posto a futuri inserimenti, una strategia iniziata con l'innesto di Arthur Atta e che vede la dirigenza ancora attiva su altri profili di mercato.