Sky Sport riporta: "Neto può tornare alla Juve, i bianconeri cercano un sostituto di Grabara"
I bianconeri potrebbero riportare in Italia il brasiliano
Alla vigilia del match contro l'Atalanta, grave tegola in casa Juventus: il secondo portiere Grabara ha riportato la lesione del legamento crociato e dovrà rimanere ai box per una lunga degenza.
Ipotesi rientro in Italia? I dirigenti piemontesi sono quindi a caccia di un nuovo vice Vicario. La scelta dei bianconeri pare essere caduta su Neto: per l'ex estremo difensore di Fiorentina e Juventus si profilerebbe un ingaggio a parametro zero dopo la conclusione dell'esperienza in Brasile con il Botafogo.
I dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società non ha ancora inoltrato una proposta formale per il portiere brasiliano, che ritroverebbe così la piazza torinese a distanza di nove anni dal suo addio nel 2017.