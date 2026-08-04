SKY Sport riporta: "L'Inter ha fatto un sondaggio per Nico Gonzalez, potrebbe andare in nerazzurro"

L'argentino ex viola potrebbe andare all'Inter

C'è anche Nico Gonzalez tra i profili sondati dall'Inter per rinforzare le fasce a disposizione di Chivu. Nelle ultime ore, fa sapere Sky Sport, ci sono stati dei primi contatti tra i nerazzurri e l'entourage del 28enne. Non invece tra i due club. L'ex Fiorentina, che ha disputato l'ultimo Mondiale con l'Argentina, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare nuovamente la Vecchia Signora, protagonista di una lunga trattativa con l'Atletico Madrid. I Colchoneros infatti, hanno provato ad acquistare il classe 1998 a titolo definitivo dopo la stagione vissuta in prestito nella capitale spagnola senza però trovare l'intesa sul prezzo del cartellino.