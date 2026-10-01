Sky Sport riporta: "La Procura Generale FIGC accoglie la richiesta di archiviazione sul caso Rocchi"

Arriva la decisione finale che chiude il capitolo della vicenda che vede come protagonista l'ex arbitro Rocchi, la Procura Generale accoglie la richiesta di archiviazione

La vicenda nasce da un'inchiesta della Procura di Milano, aperta per fare luce su presunti condizionamenti e favoritismi nel sistema delle designazioni arbitrali della Serie A.

Il caso esplode ad aprile, il mondo del calcio viene scosso dalla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi (allora designatore degli arbitri di Serie A e B) e del suo vice Andrea Gervasoni. Entrambi furono accusati di concorso di frode sportiva. In seguito alla diffusione della notizia entrambi decidono di autosospendersi dall'incarico. L'ipotesi iniziale della procura si concentrava su presunte designazioni pilotate per assecondare il gradimento o le preferenze dell'Inter, in particolare 4 partite disputate tra il 2024-2025. L'Inter si dichiarò fin da subito del tutto estranea alla vicenda.

Dopo due anni di indagini preliminari, la Procura di Milano, non trova riscontri concreti e decide di chiedere l'archiviazione del caso. La questione allora passa alla Procura di Monza, ma anch'essa decide di non proseguire.

Pur avendo escluso i rilievi di natura civile e penale, la Procura di Milano trasmette l'intero fascicolo alla Procura Federale della FIGC, i quali dopo aver esaminato le carte oggi decidono di non proseguire e accogliere l'istanza di archiviazione.