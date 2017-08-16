Sky Sport, il Milan accontenta la Fiorentina. Si è finalmente sbloccata la trattativa per Kalinic in rossonero

Il Milan ha finalmente fatto l'affondo decisivo per Kalinic. Domani visite mediche e firma sul contratto per il croato con la società rossonera

Secondo quanto riportato da Sky Sport si è sbloccata la trattativa per Nikola Kalinic al Milan. La società rossonera ha soddisfatto le richieste del club viola ed è pronta a chiudere definitivamente la trattativa. Ora è davvero arrivato l'affondo del Milan con Kalinic che nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche.