Sky Sport, Lirola del Sassuolo obiettivo per la nuova difesa viola. La Fiorentina ha offerto 10 milioni più bonus
Secondo Sky Sport, si stanno identificando i primi obiettivi in entrata della Fiorentina. Trattativa avviata con il Sassuolo per il difensore classe '97 Pol Lirola. La prima offerta dei viola è di 10...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 00:36
Secondo Sky Sport, si stanno identificando i primi obiettivi in entrata della Fiorentina. Trattativa avviata con il Sassuolo per il difensore classe '97 Pol Lirola. La prima offerta dei viola è di 10 milioni più bonus ma la squadra emiliana vuole di più.