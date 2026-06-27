Sky Sport: L'Inter si inserisce per Khalaili e sfida il Napoli. Dodo resta al momento in attesa
Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise, Dodo resta sullo sfondo
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 18:14
L'Inter e il Napoli sono alla ricerca di un esterno destro ed entrambe stanno pensando come prima scelta a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Il giocatore è valutato 25 milioni di euro. Dodo resta la seconda alternativa in caso di mancato trasferimento del giocatore in una delle due squadre. Negli scorsi giorni era stato sondato dalla squadra di Chivu, dopo il mancato arrivo di Palestra, ma le priorità dell'Inter sembrano virare verso il giocatore israeliano.
Lo scrive Skysport.