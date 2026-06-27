Sky Sport: L'Inter si inserisce per Khalaili e sfida il Napoli. Dodo resta al momento in attesa

Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise, Dodo resta sullo sfondo

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2026 18:14

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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