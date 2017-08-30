Sky Sport, la Fiorentina ha effettuato un sondaggio con la Lazio per Filip Djordjevic attaccante serbo classe 87
A grande sorpresa secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport la Fiorentina ha sondato il terreno per il centravanti biancoceleste
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 03:42
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina ha effettuato un sondaggio con la Lazio per Filip Djordjevic, attaccante serbo classe 87 in forza alla squadra biancoceleste. Da vedere se adesso la società viola deciderà di procedere con l'affondo decisivo o meno per regalare un altro rinforzo in attacco per Stefano Pioli.