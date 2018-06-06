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Sky Sport: la Fiorentina cambia anche in attacco, il nome caldo è quello di Nalini

La Fiorentina continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare sia stato preso in considerazione anche il profilo di un attaccante del Crot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 17:09
Sky Sport: la Fiorentina cambia anche in attacco, il nome caldo è quello di Nalini -
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La Fiorentina continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare sia stato preso in considerazione anche il profilo di un attaccante del Crotone. Si tratta, nello specifico, di Andrea Nalini. Il numero 9 - classe 1990 - è seguito con attenzione da Pantaleo Corvino che, stando alle indiscrezioni, dovrà vedersela anche con la concorrenza del Parma.

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