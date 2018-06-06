Sky Sport: la Fiorentina cambia anche in attacco, il nome caldo è quello di Nalini
La Fiorentina continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare sia stato preso in considerazione anche il profilo di un attaccante del Crot...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 17:09
La Fiorentina continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo e, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare sia stato preso in considerazione anche il profilo di un attaccante del Crotone. Si tratta, nello specifico, di Andrea Nalini. Il numero 9 - classe 1990 - è seguito con attenzione da Pantaleo Corvino che, stando alle indiscrezioni, dovrà vedersela anche con la concorrenza del Parma.