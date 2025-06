Sky Sport: “Gudmundsson si allontana dalla Fiorentina, il Genoa non vuole concedere lo sconto”

Con un post sul profilo Instagram Sky Sport ha dato degli aggiornamenti sulla questione legata ad Albert Gudmundsson il cui riscatto scade oggi. In queste ore c’è stato un contatto con il Genoa per trovare un nuovo accordo sulle cifre per il riscatto fissato a 17 milioni, ma secondo Sky Sport le parti sono lontane. Infatti la Fiorentina vorrebbe uno sconto di 4/5 milioni di euro per riscattare il calciatore, sconto però che il Genoa non pare disposto a concedere, ed in questo momento secondo l’emittente televisivo le parti sono molto lontane”

