Sky Sport, German Pezzella è nel mirino della Roma dopo la trattativa sfumata per Alderweireld
Secondo Sky Sport, dopo che è saltata la trattativa per Toby Alderweireld del Tottenham, la Roma mette nel mirino German Pezzella. È lui il principale indiziato per prendere il posto di Manolas nella...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 14:18
Secondo Sky Sport, dopo che è saltata la trattativa per Toby Alderweireld del Tottenham, la Roma mette nel mirino German Pezzella. È lui il principale indiziato per prendere il posto di Manolas nella difesa giallorossa.