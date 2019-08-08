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Sky Sport, German Pezzella è nel mirino della Roma dopo la trattativa sfumata per Alderweireld

Secondo Sky Sport, dopo che è saltata la trattativa per Toby Alderweireld del Tottenham, la Roma mette nel mirino German Pezzella. È lui il principale indiziato per prendere il posto di Manolas nella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 14:18
Sky Sport, German Pezzella è nel mirino della Roma dopo la trattativa sfumata per Alderweireld - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Sky Sport, dopo che è saltata la trattativa per Toby Alderweireld del Tottenham, la Roma mette nel mirino German Pezzella. È lui il principale indiziato per prendere il posto di Manolas nella difesa giallorossa.

 

 

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