Sky Sport, filtra rabbia dallo spogliatoio viola. Commisso è a colloquio con i dirigenti

Secondo quanto riporta Sky Sport filtra molta rabbia dallo spogliatoio viola, visto che i presupposti per un pareggio ci sono stati. Fisicamente la Fiorentina nel secondo tempo ha avuto modo di metter...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 17:56

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