Sky Sport, filtra rabbia dallo spogliatoio viola. Commisso è a colloquio con i dirigenti
Secondo quanto riporta Sky Sport filtra molta rabbia dallo spogliatoio viola, visto che i presupposti per un pareggio ci sono stati. Fisicamente la Fiorentina nel secondo tempo ha avuto modo di metter...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 17:56
Secondo quanto riporta Sky Sport filtra molta rabbia dallo spogliatoio viola, visto che i presupposti per un pareggio ci sono stati. Fisicamente la Fiorentina nel secondo tempo ha avuto modo di mettere sotto il Torino. Commisso è ancora all'interno dello stadio con Joe Barone e gli altri dirigenti viola.