Sky Sport, Borja Valero può tornare alla Fiorentina, oggi incontro tra Pradè e l'Inter. Pista viola riaperta
La Fiorentina insiste per Borja Valero. Secondo SkySport, i viola - nonostante le parole di chiusura spese dall'agente dello spagnolo qualche settimana fa - vorrebbero riportare il centrocampista al F...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 21:23
La Fiorentina insiste per Borja Valero. Secondo SkySport, i viola - nonostante le parole di chiusura spese dall'agente dello spagnolo qualche settimana fa - vorrebbero riportare il centrocampista al Franchi. Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un nuovo incontro tra la società toscana e l'Inter, per vagliare le possibilità di una trattativa.