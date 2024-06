Sky Sport: “Biraghi al Viola Park per salutare Palladino, lo staff di Italiano ha già lasciato il centro sportivo”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è arrivato al Viola park per salutare il nuovo allenatore Raffaele Palladino che ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno con la Fiorentina. Nel frattempo Niccolini, il vice di Italiano, ha lasciato il centro sportivo per l’ultima volta segnando di fatto un avvicendamento tra i due staff tecnici. Lo riporta Sky Sport

🟣 Al Viola Park è arrivato anche Cristiano Biraghi, capitano della @acffiorentina per il primo saluto con il nuovo allenatore Raffaele #Palladino. Nel contempo ha lasciato il centro sportivo Daniel #Niccolini, il vice di Vincenzo #Italiano. Tutte le immagini su @SkySport — Luca Cilli (@Luca_Cilli) June 4, 2024

PALLADINO AL VIOLA PARK