Sky Sport 24, al Milan piace Veretout. Un pupillo di Gattuso. Il valore del francese...
Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 al Milan di Gennaro Gattuso piace molto il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout. Il giocatore arrivato dall'Aston Villa per 7 milioni di eu...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 16:00
Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 al Milan di Gennaro Gattuso piace molto il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout. Il giocatore arrivato dall'Aston Villa per 7 milioni di euro, ha disputato un'ottima stagione ed è ritenuto ottimo per il progetto rossonero. Il valore del cartellino si è quantomeno raddoppiato da questa estate visto il suo notevole rendimento anche in zona goal.