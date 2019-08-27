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Sky, Simeone vicino alla Sampdoria. Possibile trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 15 mln

Secondo Sky Sport si avvicina la cessione di Giovanni Simeone. Se l'azione si conclude l'argentino dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 00:57
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Secondo Sky Sport si avvicina la cessione di Giovanni Simeone. Se l'azione si conclude l'argentino dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

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