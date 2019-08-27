Sky, Simeone vicino alla Sampdoria. Possibile trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 15 mln
Secondo Sky Sport si avvicina la cessione di Giovanni Simeone. Se l'azione si conclude l'argentino dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 00:57
Secondo Sky Sport si avvicina la cessione di Giovanni Simeone. Se l'azione si conclude l'argentino dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.