Sky, Simeone rifiuta la Dinamo Mosca in attesa di offerte migliori
Secondo quanto riporta Sky Sport, il tentativo della Dinamo Mosca per Giovanni Simeone non è andato a buon fine. Il calciatore argentino ha preferito rinunciare in attesa di offerte migliori.
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 23:26
Secondo quanto riporta Sky Sport, il tentativo della Dinamo Mosca per Giovanni Simeone non è andato a buon fine. Il calciatore argentino ha preferito rinunciare in attesa di offerte migliori.