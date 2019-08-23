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Sky, Simeone rifiuta la Dinamo Mosca in attesa di offerte migliori

Secondo quanto riporta Sky Sport, il tentativo della Dinamo Mosca per Giovanni Simeone non è andato a buon fine. Il calciatore argentino ha preferito rinunciare in attesa di offerte migliori. 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 23:26
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Secondo quanto riporta Sky Sport, il tentativo della Dinamo Mosca per Giovanni Simeone non è andato a buon fine. Il calciatore argentino ha preferito rinunciare in attesa di offerte migliori.

 

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