Sky, possibile scambio Biraghi-Dalbert tra la Fiorentina e l'Inter. Dalbert è considerato un esubero

Secondo Sky Sport, è possibile uno scambio sulla fascia sinistra tra la Fiorentina e l'Inter: Biraghi in nerazzurro e Dalbert in viola. Il giocatore brasiliano è considerato un esubero da Antonio Cont...

A cura di Redazione Labaroviola 12 agosto 2019 19:27

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