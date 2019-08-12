Sky, possibile scambio Biraghi-Dalbert tra la Fiorentina e l'Inter. Dalbert è considerato un esubero
Secondo Sky Sport, è possibile uno scambio sulla fascia sinistra tra la Fiorentina e l'Inter: Biraghi in nerazzurro e Dalbert in viola. Il giocatore brasiliano è considerato un esubero da Antonio Cont...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 19:27
Secondo Sky Sport, è possibile uno scambio sulla fascia sinistra tra la Fiorentina e l'Inter: Biraghi in nerazzurro e Dalbert in viola. Il giocatore brasiliano è considerato un esubero da Antonio Conte mentre Biraghi non ha uno splendido rapporto con l'ambiente viola e potrebbe cambiare squadra e andare all'Inter.