Si fa sempre più caldo l’asse Wolverhampton – Fiorentina per Patrick Cutrone. Secondo quanto riportato da Sky, le due società sarebbero addivenute alla formula definitiva: la punta ex Milan arriverà a Firenze in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. I Wolves si tengono tuttavia il diritto di recompra sul giocatore, anche se nei cinque giorni successivi all’eventuale esercizio del medesimo la viola avrà una ulteriore possibilità di riscattare il giocatore.