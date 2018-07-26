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Sky: Lazio, affare praticamente chiuso per Badelj. Beffata la concorrenza del Milan...

Secondo quanto riportato da Sky nella persona di Mario Giunta, ha scritto su Twitter: "Per la Lazio in arrivo anche Badelj! Affare praticamente chiuso". Beffata dunque la concorrenza del Milan che da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 15:24
Sky: Lazio, affare praticamente chiuso per Badelj. Beffata la concorrenza del Milan... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Secondo quanto riportato da Sky nella persona di Mario Giunta, ha scritto su Twitter: "Per la Lazio in arrivo anche Badelj! Affare praticamente chiuso". Beffata dunque la concorrenza del Milan che da tempo corteggiava il centrocampista croato insieme a dei timidi tentativi di Torino e Sampdoria. Il giocatore era in regime di svincolo dalla Fiorentina.

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