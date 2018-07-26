Sky: Lazio, affare praticamente chiuso per Badelj. Beffata la concorrenza del Milan...

Secondo quanto riportato da Sky nella persona di Mario Giunta, ha scritto su Twitter: "Per la Lazio in arrivo anche Badelj! Affare praticamente chiuso". Beffata dunque la concorrenza del Milan che da...

Secondo quanto riportato da Sky nella persona di Mario Giunta, ha scritto su Twitter: "Per la Lazio in arrivo anche Badelj! Affare praticamente chiuso". Beffata dunque la concorrenza del Milan che da tempo corteggiava il centrocampista croato insieme a dei timidi tentativi di Torino e Sampdoria. Il giocatore era in regime di svincolo dalla Fiorentina.