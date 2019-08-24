Sky, il sostituto di Biraghi potrebbe essere Plattenhardt dell'Herta Berlino

Secondo Sky la Fiorentina è a caccia del suo nuovo laterale sinistro visto che Biraghi andrà all'Inter e Dalbert non si sa se accetterà i viola o meno. Il nuovo nome che spunta è quello di Marvin Plat...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 13:37

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