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Sky, il sostituto di Biraghi potrebbe essere Plattenhardt dell'Herta Berlino

Secondo Sky la Fiorentina è a caccia del suo nuovo laterale sinistro visto che Biraghi andrà all'Inter e Dalbert non si sa se accetterà i viola o meno. Il nuovo nome che spunta è quello di Marvin Plat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 13:37
Sky, il sostituto di Biraghi potrebbe essere Plattenhardt dell'Herta Berlino -
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Secondo Sky la Fiorentina è a caccia del suo nuovo laterale sinistro visto che Biraghi andrà all'Inter e Dalbert non si sa se accetterà i viola o meno. Il nuovo nome che spunta è quello di Marvin Plattenhardt dell'Herta Berlino.

 

 

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