Soprasso clamoroso su tutta la concorrenza: la Fiorentina è ora in pole position per arrivare ad Amrabat. Il centrocampista marocchino del Verona non ha infatti ancora dato il suo assenso al trasferimento al Napoli per giugno, con il club di De Laurentiis che aveva già trovato l’accordo per giugno 2020. Anche con i viola il trasferimento sarebbe a giugno (Amrabat non può trasferirsi in questa parentesi di calciomercato: in stagione ha giocato già anche con il Bruges) ma il giocatore sembra molto tentato dall’offerta di Commisso, davvero molto importante. Se il centrocampista dovesse dare il suo assenso, allora alla Fiorentina toccherà parlare con il Verona, per pareggiare, quantomeno, la proposta già accettata del Napoli (17-18 milioni di euro).

skysport