Sky: esonero imminente per Montella. Gattuso in pole per sostituirlo dopo la sconfitta
Secondo quanto riporta Sky Sport Vincenzo Montella sarebbe ad un passo dall'esonero. dopo la sconfitta interna di questa sera contro il Lecce, terzo k.o consecutivo, il tecnico potrebbe essere allonta...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 23:53
Secondo quanto riporta Sky Sport Vincenzo Montella sarebbe ad un passo dall'esonero. dopo la sconfitta interna di questa sera contro il Lecce, terzo k.o consecutivo, il tecnico potrebbe essere allontanato già in serata. Al suo posto, in pole per la panchina viola, ci sarebbe l'ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso.