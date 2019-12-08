Sky, Commisso si scusa con i tifosi presenti a Torino. Nessuna parola su Montella

Come riportato da Sky Sport, alla fine della gara persa contro il Torino, il patron Commisso si sarebbe scusato con i tifosi presenti ma non ha voluto rivelare niente sul futuro del tecnico campano, c...

Come riportato da Sky Sport, alla fine della gara persa contro il Torino, il patron Commisso si sarebbe scusato con i tifosi presenti ma non ha voluto rivelare niente sul futuro del tecnico campano, che dopo la quarta sconfitta di fila è sempre più in bilico.