Sky, Commisso si scusa con i tifosi presenti a Torino. Nessuna parola su Montella
Come riportato da Sky Sport, alla fine della gara persa contro il Torino, il patron Commisso si sarebbe scusato con i tifosi presenti ma non ha voluto rivelare niente sul futuro del tecnico campano, c...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 18:14
Come riportato da Sky Sport, alla fine della gara persa contro il Torino, il patron Commisso si sarebbe scusato con i tifosi presenti ma non ha voluto rivelare niente sul futuro del tecnico campano, che dopo la quarta sconfitta di fila è sempre più in bilico.