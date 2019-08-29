Labaro Viola

Sky, Caceres sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Domani sarà a Firenze per le visite mediche e la firma

Secondo Sky Sport Martin Caceres si è imbarcato da Montevideo per raggiungere i viola. Domani mattina arriverà a Firenze per svolgere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 22:09
Sky, Caceres sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Domani sarà a Firenze per le visite mediche e la firma -
News
Fiorentina
Caceres
Condividi

Secondo Sky Sport Martin Caceres si è imbarcato da Montevideo per raggiungere i viola. Domani mattina arriverà a Firenze per svolgere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok