Da Siviglia: Pezzella in aeroporto, è partito per Firenze. Chiusura ad un passo malgrado la cautela del club...
German Pezzella ad un passo dalla Fiorentina. Adesso, lo provano anche le immagini: secondo quanto riporta Alfinaldelapalmera.com, il giocatore è infatti partito oggi dall'aeroporto di Barajas, Madrid...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:22
German Pezzella ad un passo dalla Fiorentina. Adesso, lo provano anche le immagini: secondo quanto riporta Alfinaldelapalmera.com, il giocatore è infatti partito oggi dall'aeroporto di Barajas, Madrid. La foto che lo ritrae con i suoi bagagli è di ABC Sevilla.