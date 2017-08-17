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Da Siviglia: Pezzella in aeroporto, è partito per Firenze. Chiusura ad un passo malgrado la cautela del club...

German Pezzella ad un passo dalla Fiorentina. Adesso, lo provano anche le immagini: secondo quanto riporta Alfinaldelapalmera.com, il giocatore è infatti partito oggi dall'aeroporto di Barajas, Madrid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:22
Da Siviglia: Pezzella in aeroporto, è partito per Firenze. Chiusura ad un passo malgrado la cautela del club... -
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German Pezzella ad un passo dalla Fiorentina. Adesso, lo provano anche le immagini: secondo quanto riporta Alfinaldelapalmera.com, il giocatore è infatti partito oggi dall'aeroporto di Barajas, Madrid. La foto che lo ritrae con i suoi bagagli è di ABC Sevilla.

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