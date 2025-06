Situazione riscatti Fiorentina: Ikonè dipende da Fabregas, Sottil rientra. Biraghi al Torino e Kayode al Brentford

La Fiorentina si prepara ad una nuova stagione e la partenza è tutta in salita. Al 4 di giugno ancora non c’è un allenatore e la viola deve capire cosa fare con i nuovi rientri dai prestiti e con i giocatori che saranno riscattati in giro per l’europa. Andiamo per gradi, due giocatori su cui ‘gravava’ l’obbligo di riscatto sono stati acquistati a titolo definitivo: Nico Gonzalez, che viene comprato dalla Juventus e Amrabat dal Fenerbahçe. Per Kayode il Brentford ha avanzato la proposta di riscatto, decidendo di versare 17,5 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

Per l’ex capitano gigliato Cristiano Biraghi il destino è già scritto: resterà al Torino che lo pagherà un milione di euro. E per il resto? Ci sono due casi che dovranno essere risolti: Ikone con il Como e Sottil con il Milan. Il secondo è quasi certo che tornerà a Firenze, mentre per il primo i giochi sono ancora aperti. Fabregas (che ancora non è certo di rimanere) e il club della famiglia Hartono, ha ancora dei giorni a disposizione per riscattare il francese. Una cosa è certa, se l’allenatore spagnolo dovesse lasciare il club lariano, allora potrebbe cambiare anche lo scenario sull’esterno della Fiorentina.