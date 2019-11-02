Situazione infortunati, Lirola è recuperato, le brutte notizie arrivano da Caceres

Sulle pagine de La Nazione troviamo il riassunto della situazione per quanto riguarda gli infortunati in casa Fiorentina. L'allenamento di ieri ha infatti visto il ritorno in gruppo di Lirola che si è...

Sulle pagine de La Nazione troviamo il riassunto della situazione per quanto riguarda gli infortunati in casa Fiorentina. L'allenamento di ieri ha infatti visto il ritorno in gruppo di Lirola che si è ristabilito in pochi giorni dal problema fisico subito nel corso della gara con la Lazio. Lo spagnolo ha effettuato da lunedì un ciclo di allenamenti differenziati e salvo clamorose sorprese domani contro il Parma ci sarà. Resta da capire se Montella vorrà rischiarlo dal primo minuto. Per Caceres la situazione è ben diversa: con buona probabilità tornerà a disposizione solo dopo la sosta, al pari di Ribéry. L'uruguaiano sta proseguendo nel suo percorso fatto di sedute personalizzate.