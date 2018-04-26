Franchi: quasi in 15 mila da Napoli. esaurito formaggino, tribuna e maratona laterali

Vanno via polverizzandosi i biglietti disponibili per la partita di campionato Fiorentina-Napoli in scena domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.Quasi impossibile trovare dei posti in...

Vanno via polverizzandosi i biglietti disponibili per la partita di campionato Fiorentina-Napoli in scena domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Quasi impossibile trovare dei posti in maratona laterale cosi' come in tribuna ma anche nel parterre di maratona scoperto. Anche la curva Ferrovia si sta man mano riempiendo.

Tuttavia sono pochi i tifosi viola che stanno acquistando il biglietto. Oltre agli abbonati sarà presente solo chi ha comprato il bigliettone per le partite contro Spal, Lazio ed appunto Napoli.

La curva Ferrovia sarà quasi completamente occupata dai supporter partenopei così come il settore ospiti esaurito già da molti giorni. Saranno molte le presenze in incognito in Maratona e Tribuna per un totale 10-15 mila supporter napoletani.

Lorenzo Bigiotti