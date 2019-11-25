Labaro Viola

Sirene spagnole per Milenkovic: l'Atletico Madrid pronto ad offrire 30 milioni

Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convince...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 23:20
Sirene spagnole per Milenkovic: l'Atletico Madrid pronto ad offrire 30 milioni - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Atletico Madrid
Milenkovic
Condividi

Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convincere la dirigenza viola a cederlo sono pronti a presentare un'offerta pari a 30 milioni.

El Gol Digital

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok