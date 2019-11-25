Sirene spagnole per Milenkovic: l'Atletico Madrid pronto ad offrire 30 milioni

Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convince...

Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convincere la dirigenza viola a cederlo sono pronti a presentare un'offerta pari a 30 milioni.

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