Sirene spagnole per Milenkovic: l'Atletico Madrid pronto ad offrire 30 milioni
Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convince...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 23:20
Sirene spagnole per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della viola è nel mirino dell'Atletico Madrid. Il classe '97 è una delle colonne portanti della difesa viola, il club spagnolo per convincere la dirigenza viola a cederlo sono pronti a presentare un'offerta pari a 30 milioni.
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