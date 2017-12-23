Simone Inzaghi: "Testa all'Inter? No, penso alla Fiorentina. Sarà un quarto di finale importante"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo il poker rifilato al Crotone nel lunch match: "Testa all'Inter? No, prima pensiamo alla Fiorentina, lavoreremo alla vigilia ed a Natale. Ci a...

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo il poker rifilato al Crotone nel lunch match: "Testa all'Inter? No, prima pensiamo alla Fiorentina, lavoreremo alla vigilia ed a Natale. Ci aspetta un quarto di finale importante contro i viola. De Vrij? Per me è un piacere allenarlo, è un giocatore di qualità. So che stanno parlando del rinnovo, mi piacerebbe trovare l'accordo sotto l'albero. Vedremo. Juventus-Roma? Un pronostico è sempre difficile, sono due grandissime squadre. Stanno vivendo un ottimo momento, la Juventus giocando in casa parte favorita".