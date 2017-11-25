Simone Inzaghi: "Fiorentina avversario scomodo, serve umiltà. Pioli? Ho imparato molto da lui''

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida alla viola in programma domani all'Olimpico: “La Fiorentina è un avversario scomodo, dovremo correre molto ed essere umili. Pioli prepara...

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida alla viola in programma domani all'Olimpico: “La Fiorentina è un avversario scomodo, dovremo correre molto ed essere umili. Pioli prepara bene i match, da lui ho imparato molto, le sue squadre giocano sempre bene ed è una persona perbene. Dovremo ripartire con grande determinazione dopo il derby. Sarà una gara insidiosa, ripartiremo più forti di prima dopo una grande delusione. Immobile ci sarà”.