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Simone Inzaghi: "Fiorentina avversario scomodo, serve umiltà. Pioli? Ho imparato molto da lui''

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida alla viola in programma domani all'Olimpico: “La Fiorentina è un avversario scomodo, dovremo correre molto ed essere umili. Pioli prepara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 15:33
Simone Inzaghi: "Fiorentina avversario scomodo, serve umiltà. Pioli? Ho imparato molto da lui'' - PALERMO, ITALY - APRIL 10: Head coach Simone Inzaghi of Lazio looks on during the Serie A match between US Citta di Palermo and SS Lazio at Stadio Renzo Barbera on April 10, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
PALERMO, ITALY - APRIL 10: Head coach Simone Inzaghi of Lazio looks on during the Serie A match between US Citta di Palermo and SS Lazio at Stadio Renzo Barbera on April 10, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida alla viola in programma domani all'Olimpico: “La Fiorentina è un avversario scomodo, dovremo correre molto ed essere umili. Pioli prepara bene i match, da lui ho imparato molto, le sue squadre giocano sempre bene ed è una persona perbene. Dovremo ripartire con grande determinazione dopo il derby. Sarà una gara insidiosa, ripartiremo più forti di prima dopo una grande delusione. Immobile ci sarà”.

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